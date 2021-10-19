Дед Мороз вакцинировался от коронавируса

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В Великом Устюге началась подготовка к самому сказочному празднику — Новому году. Чтобы весело и безопасно провести новогодние каникулы необходимо не только волшебство, но и защита от коронавирусной инфекции. Поэтому российский Дед Мороз из Великого Устюга вакцинировался от COVID-19. Волшебник также регулярно сдает ПЦР-тесты и готовится к будущим встречам с детьми.

– Дед Мороз, конечно, вакцинировался. Он же волшебник. Он самый первый вакцинировался, потому что ему с детьми работать, как Дед Мороз может не вакцинироваться? У него защита 100% и проверяется практически ежедневно, — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передаёт Телеграм-канал “Спутник V”.

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