Дебошир ворвался в дом родственников и размахивал пистолетом, требуя созвониться с детьми

Дебошир ворвался в дом родственников и размахивал пистолетом, требуя созвониться с детьми

Инцидент произошёл вчера в селе Минджир Хынчештского района. 

По данным полиции, мужчина пришёл в дом своих сватов и, угрожая тем, что застрелит себя, потребовал позвонить детям, которые проживают в Италии. Хозяин дома убедил дебошира не делать глупостей. Последний покинул жилище, выстрелив перед этим в стену, передаёт deschide.md.

В результате расследования в стене дома была обнаружена гильза. Также было установлено, что оружие хранилось незаконно.

Мужчина признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 37,5 тыс. леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 3 лет лишения свободы. 

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