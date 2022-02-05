Дебют Молдовы на Олимпийских играх откладывается. У спортсмена нашей сборной выявлен COVID-19

0

Молдова не примет участие в смешанной эстафете по биатлону 4×6 км в зимних Олимпийских играх, которые проходят сейчас в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета Молдовы.

У представителя нашей сборной, биатлониста Максима Макарова, тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим участвовать в эстафете наша сборная не будет.

7 февраля Алина Стремоус и Алла Гиленко выступят в индивидуальной гонке на 15 км. На следующий день состоится мужская гонка на 20 км.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.