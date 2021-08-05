Давний конфликт: нетрезвый мужчина напал с ножом на знакомого

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Инцидент произошёл в Григориополе. О пациенте с ножевыми ранениями в дежурную часть сообщили врачи. 57-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение c ранением брюшной полости с повреждением печени.

Как пишет mvdpmr.org, пострадавший был у знакомого. В какой-то момент в квартиру зашёл разъярённый нетрезвый мужчина и бросился с ножом на гостя. Установлено, что нападавший и пострадавший знали друг друга, ранее между ними был конфликт.

Предполагаемое орудие преступления эксперты изъяли. По факту случившегося проводится разбирательство.

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