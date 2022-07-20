Давление, мигрень или… стресс?

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О каких болезнях расскажет головная боль

Анна Шатохина

Голова может болеть в разных точках: в лобной части, со стороны затылка, в зоне глаз. А в некоторых случаях и вовсе кажется, будто её обручем стянуло.

Врачи уже научились находить некоторые закономерности между тем, где появляется боль и на что она может указывать. Так, определились те или иные патологии, которые сопровождаются характерными болями в голове.

О том, что собой представляет головная боль, почему её нельзя игнорировать и какие болезни можно по ней определить, рассказала врач высшей категории Ирина Рудакова.

Ежедневно и эпизодически

По своей природе головная боль весьма неоднородна. Наиболее распространённая её форма – хронические периодические головные боли в форме напряжения, приступов мигрени и других, более редких форм, когда отсутствует связь с органическим заболеванием головного мозга, а меры, направленные на расширение сосудов, не только не облегчают, но, напротив, могут усиливать боль.

Другая разновидность – так называемые вторичные головные боли. Они связаны с разнообразными заболеваниями, иногда – с угрожающими жизни и требующими экстренного вмешательства узких специалистов. К таким заболеваниям относятся внутричерепные кровоизлияния, опухоли головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, повышение или снижение артериального давления, инфекции нервной системы, повреждение различных структур черепа (пазухи, зубы, суставы, органы слуха и др.). Каждая из этих форм требует специальных методов лечения.

Где искать

Место боли может говорить о причине. Например, приступ мигрени может начинаться с виска и распространяться на полголовы, повышение артериального давления может проявляться тупой болью в области затылка. Боль от напряжения или стресса выглядит так, будто голову сдавливает обручем. При ОРВИ могут возникать боли в области переносицы, глаз и лба. Все эти характеристики индивидуальны, и в разных ситуациях причины и следствия могут быть разными.

Идём к врачу

Когда следует идти к врачу, а не решать проблему самому? Самостоятельное лечение, в том числе приём тех или иных лекарств, возможно в тех случаях, когда человек страдает повторяющимися стереотипными эпизодами головной боли, их причина установлена и тактика лечения определена и согласована с врачом. Можно самостоятельно справиться с приступом мигрени, невралгии, эпизодом головной боли напряжения, боли, связанной с повышением или снижением артериального давления, снижением уровня сахара в крови, с напряжением мышц шеи и другими.

В тех же случаях, когда головная боль возникла впервые, проявляется необычными симптомами или с необычной интенсивностью и частотой, следует проконсультироваться со специалистом. При этом существуют некие «сигналы опасности», требующие обязательного врачебного вмешательства. Это:

приступы боли с внезапным «взрывоподобным» началом или быстрым нарастанием интенсивности;

приступы, которые сопровождаются дополнительными расстройствами: слабостью мышц или изменением чувствительности, зрения, слуха, речи, головокружением, нарушением сознания, поведения или других функций;

головная боль, нарастающая или усиливающаяся в течение нескольких недель;

возникновение новой, необычной головной боли;

боль, усиливающаяся при изменении позы, натуживании или чихании;

острая головная боль у женщин, принимающих оральные контрацептивы, или у лиц, принимающих препараты, которые изменяют свертываемость крови.

К специалисту следует обратиться во всех случаях, когда применяемые методы лечения хронической головной боли не позволяют эффективно справиться с проблемой. Возможной причиной неэффективности лечения в таких ситуациях может быть ошибочный диагноз и неверная тактика лечения. Весьма распространённой формой хронической головной боли является чрезмерное употребление обезболивающих препаратов, в том числе для лечения головной боли. Часто в основе хронических многолетних головных болей лежит недиагностированная дисфункция мышц черепа и шеи, обнаружить и устранить которую может только специалист. Только адекватная тактика лечения головной боли как можно раньше обеспечит максимально высокое качество жизни и социальной активности.

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Какие продукты обладают обезболивающими свойствами

Оговоримся сразу: имеется в виду головная или иная боль, которая возникает из-за погоды, в силу фазы менструального цикла, то есть в том случае, когда вы точно знаете её конкретную причину. Ведь, если природа боли вам не ясна, лучше не рисковать и обратиться к врачу. Мало ли что может быть!

Но если у вас привычно ноют суставы к дождю или трещит голова с недосыпа, то обращаться к врачу бессмысленно – он, кроме болеутоляющего, всё равно ничего не предложит. А все мы знаем, что чем реже пьёшь таблетки, тем лучше для организма, если принимать препараты часто, они могут перестать помогать. К тому же зачем перегружать организм «химией», когда есть не менее эффективные природные средства?

Куркума. Ярко-жёлтую пряность, смолотую в порошок, нетрудно купить как на рынке вразвес, так и в супермаркете в фирменном пакетике. Содержащийся в ней активный фермент куркумин является отличным противовоспалительным: он блокирует воспаление и сопутствующую ему боль. Исследования подтвердили, что по механизму действия куркумин схож с ибупрофеном и уменьшает боли в суставах при ревматоидном артрите не хуже, чем нестероидные противовоспалительные препараты. И, хотя эти данные ещё нуждаются в уточнении и перепроверке, куркума в осеннем меню не повредит всем, у кого есть хронические боли в суставах! Вкуснее всего добавлять куркуму в блюда из риса, а также в супы, птицу, фруктовые смеси и чаи.

Острый красный перец. Содержит вещество капсаицин, которое широко применяется в различных обезболивающих мазях. Оно, с одной стороны, разогревает больное место и тем самым снижает болевые ощущения, с другой – снижает уровень воспаления. Поэтому даже одно употребление острого перца в пищу помогает снизить интенсивность воспалительных процессов в организме. Конечно, много его не съешь, но понемногу – почему бы нет! Он отлично вписывается в любую овощную компанию, домашнюю аджику, маринады. Известно, что капсаицин также защищает от воспаления стенки сосудов, соответственно снижая риск атеросклероза.

Имбирь. Продаётся как в виде корня, так и в уже молотом виде. Исследования показывают, что он может помочь облегчить менструальные боли, головную боль (в том числе при респираторно-вирусных заболеваниях), приступ остеоартрита и ревматоидного артрита. Ежедневное употребление 1 чайной ложки имбиря снижает частоту появления таких болей на 25%. Имбирь хорош в чае, выпечке, а также в мясных и овощных блюдах и соусах к ним.

Вода. Если ваша голова пульсирует от боли, особенно в жарком или душном помещении, вполне возможно, что причина этому – обезвоживание и сгущение крови.

Попробуйте выпить стакан воды, прежде чем принимать обезболивающее! Кстати, вода может помочь и при менструальных болях. Питьевая вода, тёплая или горячая, помогает расслабить ткани матки, уменьшая спазм. Полезно также не только пить воду, но и есть богатые жидкостью продукты – арбуз, ягоды, огурцы.

Есть и другие варианты снятия боли при помощи воды. Приложить лёд к месту травмы – известная всем методика. Менее известно, что тёплая – именно тёплая, а не горячая – ванна снимает как головную боль, так и боль в спине и мышцах, в том числе и при высокой температуре.