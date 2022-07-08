“Уйдёте в отставку после слияния вузов?”: Алла Дарованная задала неудобный вопрос министру образования (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов не согласна с поглощением одних факультетов другими и выступает против закрытия Аграрного университета, Государственного университета физического воспитания и спорта и других вузов. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявила Алла Дарованная. Депутат обратила внимание на то, с какой спешкой правящее большинство хочет реализовать реформу высшего образования в Молдове, а также на полное отсутствие прозрачности.

Алла Дарованная также отметила, что до сих пор нет ясности по поводу того, как будет использовано имущество учреждений, подлежащих слиянию с другими университетами.

– У Аграрного университета есть несколько зданий в центре столицы, и их судьба неясна. Как мы можем быть уверены в том, что здания, общежития останутся в собственности университетов, а не будут проданы? Мы категорически против этого, – сказала она.

Депутат также поинтересовалась у министра образования и науки Анатолия Топалэ, откуда будут взяты деньги на реализацию данной реформы.

– Министр финансов сказал, что этих денег на данный момент в бюджете нет. Откуда вы возьмёте 700 млн леев на эту реформу? Разберитесь, пожалуйста, с господином Будянским, потому что он говорит, что этих средств в бюджете нет, а вы говорите – что есть, – сказала Дарованная.

В заключение депутат ПСРМ поинтересовалась у Анатолия Топалэ, подаст ли он в отставку после данной реформы. Министр ответил, что нет, так как верит в необходимость предлагаемых изменений.

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