Дарованная рассказала, благодаря кому правительство Гаврилицы получило возможность повысить пенсии (ВИДЕО)

Дарованная рассказала, благодаря кому правительство Гаврилицы получило возможность повысить пенсии (ВИДЕО)

Объявленное правительством Натальи Гаврилицы повышение пенсий стало возможным благодаря принятой правительством ПСРМ бюджетно-налоговой политике, обеспечившей рост поступлений в бюджет. Об этом в среду заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная. 

Она подчеркнула, что повышение будет осуществлено за счёт дополнительных поступлений в бюджет в размере 4,5 млрд леев.

– Это произойдёт благодаря эффективной бюджетно-налоговой политике и Закону о бюджете, разработанных нашим правительством в прошлом году, – сказала она. 

Индексация пенсий в октябре – тоже заслуга Игоря Додона и социалистов. Дарованная напомнила, что Майя Санду намеревалась отменить инициированную экс-президентом двойную индексацию, однако прошлое парламентское большинство не поддержало её. Кроме того, благодаря Игорю Додону и социалистам сотни тысяч пенсионеров получили в 2020-2021 гг. финансовую помощь к Пасхе и зимним праздникам.

– Даже в год с существенным дефицитом бюджета ПСРМ нашла источники, чтобы помочь пенсионерам, другим социально уязвимым гражданам. Мы будем продолжать находить возможности помогать тем, кто в этом нуждается, – заявила она. 

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