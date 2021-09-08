Дарованная рассказала, благодаря кому правительство Гаврилицы получило возможность повысить пенсии (ВИДЕО)

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Объявленное правительством Натальи Гаврилицы повышение пенсий стало возможным благодаря принятой правительством ПСРМ бюджетно-налоговой политике, обеспечившей рост поступлений в бюджет. Об этом в среду заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная.

Она подчеркнула, что повышение будет осуществлено за счёт дополнительных поступлений в бюджет в размере 4,5 млрд леев.

– Это произойдёт благодаря эффективной бюджетно-налоговой политике и Закону о бюджете, разработанных нашим правительством в прошлом году, – сказала она.

Индексация пенсий в октябре – тоже заслуга Игоря Додона и социалистов. Дарованная напомнила, что Майя Санду намеревалась отменить инициированную экс-президентом двойную индексацию, однако прошлое парламентское большинство не поддержало её. Кроме того, благодаря Игорю Додону и социалистам сотни тысяч пенсионеров получили в 2020-2021 гг. финансовую помощь к Пасхе и зимним праздникам.

– Даже в год с существенным дефицитом бюджета ПСРМ нашла источники, чтобы помочь пенсионерам, другим социально уязвимым гражданам. Мы будем продолжать находить возможности помогать тем, кто в этом нуждается, – заявила она.

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