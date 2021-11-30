Дарованная: Правительство ПДС воспринимает людей как статистику, источники поступлений в бюджет и не более (ВИДЕО)

0

Антисоциальный министр. Таким, по мнению депутата ПСРМ Аллы Дарованной, является Марчел Спатарь, глава Министерства труда и социальной защиты РМ. На брифинге для прессы Дарованная подвергла резкой критике его заявление о том, что в Молдове “слишком долгий” декретный отпуск.

Депутат ПСРМ отметила, что после принятия в первом чтении законов о повышении пенсионного возраста и об увеличении зарплат депутатов, министров и президента следующей “мишенью” власти, похоже, стал отпуск по уходу за ребёнком. Декларацию министра труда и соцзащиты, а также приведённые им примеры в поддержку своих суждений она назвала “шокирующими”.

– Министра труда и социальной защиты можно назвать антисоциальным министром. Вместо того чтобы защищать различные социальные категории – пенсионеров, мам – он продвигает повышение пенсионного возраста и критикует то, что государство якобы “слишком много” тратит на отпуск по уходу за ребёнком. Сожалеем, что нынешняя антисоциальная власть смотрит на людей как на статистику, бюджетные цифры, источники поступлений в бюджет. Антисоциальная власть ПДС думает только о том, как бы вытащить из людей побольше денег, заставить их больше работать, платить больше налогов и сборов, как сократить срок выплаты им пенсий и пособий по уходу за ребёнком, – сказала Дарованная.

Она подчеркнула, что проводимая властями политика является антигуманной, направленной против людей, хотя в предвыборной кампании ПДС обещала “инвестировать в будущее семей и детей”.

– И что мы видим сегодня? Вместо помощи родителям их критикуют за то, что они слишком долго получают пособия. У нас два параллельных мира: мамы в отпуске по уходу за ребенком и пособия, которые они получают и которых ни на что не хватает, а в другом живут власти, и они далеки и от проблем людей, и от их решения, – подытожила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.