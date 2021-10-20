Дарованная: ПДС критиковала нас, а сама провалила борьбу с пандемией (ВИДЕО)

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Будучи в оппозиции, ПДС критиковала ПСРМ за “недостаточные меры борьбы с пандемией”. Однако, придя к власти, партия “Действие и солидарность” полностью упустила ситуацию из-под контроля: ежедневно в стране регистрируются тысячи новых случаев коронавируса, десятки летальных исходов, мест в больницах нет, а кампания по вакцинации провалена. Об этом в рамках брифинга для прессы заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная.

Она напомнила, как те, кто сегодня находятся у власти, год назад критиковали тогдашнее руководство страны за “отсутствие эффективных мер борьбы с пандемией”, обвиняли в отсутствии массового тестирования граждан и в росте числа случаев коронавируса.

– Тем не менее, нам, ПСРМ, удалось обуздать пандемию. Когда ПДС пришла к власти, в стране регистрировалось всего несколько десятков инфицированных, общее число госпитализированных не превышало 200, летальных исходов было 3-5 в сутки. Что мы видим сейчас? Только вчера было выявлено 1715 новых случаев. Число активных случаев – свыше 20 тысяч! В отделениях интенсивной терапии занято 90% мест, – перечислила Дарованная.

Депутат БКС добавила, что число ежедневно вакцинируемых граждан резко сократилось. Когда страной управляла ПСРМ, в сутки прививку иногда ставили и по 20 тысяч человек. Сейчас же счёт идёт на сотни.

– Власти проявили безответственность, отсутствие профессионализма и довели страну до нынешней плачевной ситуации. У нас нет массового тестирования, вакцинация провалена, а социальные выплаты и бесплатное питание детей в школах не являются приоритетами правительства. Вирус атакует или ночью, или там где есть алкоголь, или там, где его нет. Граждане слышат эти и другие подобные заявления, и уже не знают, как поступать и что соблюдать, – подчеркнула Алла Дарованная.

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