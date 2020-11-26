Дарованная о поведении депутатов “АКУМ” на заседаниях парламента: Игра на камеру

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Каждый обсуждаемый на заседаниях парламента законопроект сопровождается массой вопросов со стороны депутатов бывшего блока “АКУМ”. Примечательно, что при рассмотрении этих же инициатив на заседаниях парламентских комиссий представители ПДС и ППДП не так активны и вопросы не задают. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Алла Дарованная.

– Возможно, всё дело в том, что на заседаниях комиссий нет прямой трансляции, а они хотят видеть себя на ТВ. Вы поняли, для чего были избраны эти депутаты? – отметила она.

Напомним, ранее депутаты ПДС отказались работать в парламенте до 21.00, мотивируя это участием в ток-шоу.

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