Дарованная о поведении депутатов “АКУМ” на заседаниях парламента: Игра на камеру

Дарованная о поведении депутатов “АКУМ” на заседаниях парламента: Игра на камеру

Каждый обсуждаемый на заседаниях парламента законопроект сопровождается массой вопросов со стороны депутатов бывшего блока “АКУМ”. Примечательно, что при рассмотрении этих же инициатив на заседаниях парламентских комиссий представители ПДС и ППДП не так активны и вопросы не задают. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Алла Дарованная. 

– Возможно, всё дело в том, что на заседаниях комиссий нет прямой трансляции, а они хотят видеть себя на ТВ. Вы поняли, для чего были избраны эти депутаты? – отметила она. 

Напомним, ранее депутаты ПДС отказались работать в парламенте до 21.00, мотивируя это участием в ток-шоу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md