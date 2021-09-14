Дарованная – Немеренко: На парад и концерты деньги нашлись, а на повышение зарплат врачей – нет?

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Фракция Блока коммунистов и социалистов будет настаивать на принятии во втором чтении законопроекта о повышении на 40% зарплат медиков. Об этом на своей странице в соцсети написала депутат блока Алла Дарованная после того, как накануне министр здравоохранения Алла Немеренко заявила на частном телеканале, что денег на это в бюджете нет. Дарованная отметила, что если бы ПДС и Майя Санду не поспешили распустить парламент и провести досрочные выборы, зарплаты медиков выросли бы на 40% ещё с 1 июля, как и было запланировано.

– На парад, концерты и официальные приёмы деньги нашлись, а на повышение зарплат медиков их нет, – отметила Дарованная.

Депутат добавила, что медицинские работники возмущены заявлением министра, так как ждали обещанного роста зарплат.

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