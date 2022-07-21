Дарованная: Мы видим, к чему привело правление ПДС

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Все попытки правительства улучшить ситуацию в стране обернулись её ухудшением, потому что все принятые кабмином меры были мелкими. Вместе с тем не выполняется главная миссия – действительного управления государством. Об этом в рамках программы “Тема” на телеканале “Первый в Молдове” говорила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Она отметила, что предоставления компенсаций и повышения минимальной пенсии до 2000 леев сегодня, в условиях гиперинфляции, недостаточно. Нужны более конкретные действия.

– Пенсии в 2000 леев не хватает, учитывая то, как выросли все цены. Более того, даже не все пенсионеры получили 2000 леев – со всеми теми повышениями, которые были обещаны и которые были выделены правительством, и которые принесли ПДС большую часть выигранных процентов. Это был очень успешный предвыборный трюк. Прошёл уже год, страна управляется в условиях чрезвычайной ситуации, которая позволяет правительству делать абсолютно всё для улучшения жизни граждан и подъёма экономики, не проводя свои решения через парламентские процедуры, которые соответствуют Конституции и обеспечивают большую прозрачность. Однако на деле мы видим, к чему привело это правление, – сказала Алла Дарованная.

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