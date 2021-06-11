Дарованная: Мы продолжим выделять помощь пожилым людям с небольшими пенсиями (ВИДЕО)

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Размер минимальной пенсии по возрасту в Молдове будет поэтапно повышаться для того, чтобы перейти к норме, согласно которой минимальная пенсия по возрасту не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. К 2025 году минимальная пенсия по возрасту достигнет прожиточного минимума пенсионера. Такие задачи ставит перед собой Избирательный блок коммунистов и социалистов. Предлагаемые меры в области пенсионного обеспечения на брифинге для прессы представила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

– Будет продолжена практика индексации пенсий два раза в год путём применения повышенного коэффициента индексации для низких и средних пенсий – не менее 20%. Мы будем и далее предоставлять единовременную помощь пожилым людям с небольшими пенсиями. Улучшим механизм перерасчёта пенсий, – рассказала она.

Депутат ПСРМ также отметила, что будет продолжен процесс подписания международных соглашений о социальной защите наших сограждан для того, чтобы при расчёте пенсии учитывался стаж их работы за границей.

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