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Блок коммунистов и социалистов намерен сразу после выборов приступить к реализации всех поставленных задач. Об этом в рамках дебатов заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

– Мы аннулируем Закон о миллиарде, повысим зарплаты врачей и воплотим в жизнь все социальные инициативы, – сказала она.

Дарованная также добавила, что большое внимание будет уделено возрождению промышленности нашей страны.

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