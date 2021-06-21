Дарованная: Мы аннулируем Закон о миллиарде, повысим зарплаты врачей и воплотим в жизнь все социальные инициативы

Дарованная: Мы аннулируем Закон о миллиарде, повысим зарплаты врачей и воплотим в жизнь все социальные инициативы

Блок коммунистов и социалистов намерен сразу после выборов приступить к реализации всех поставленных задач. Об этом в рамках дебатов заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.  

– Мы аннулируем Закон о миллиарде, повысим зарплаты врачей и воплотим в жизнь все социальные инициативы, – сказала она. 

Дарованная также добавила, что большое внимание будет уделено возрождению промышленности нашей страны.

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