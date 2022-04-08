Дарованная: Индексация пенсий на 13,94% не соответствует росту цен

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Повышение пенсий в Молдове было бы гораздо большим, если бы правительство ПДС не отменило индексацию два раза в год и предоставило финансовую помощь в размере 1000 леев на Пасху и День пожилого человека, ранее учреждённую по инициативе ПСРМ. Об этом заявила депутат-социалист, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная.

Депутат напомнила, что ПСРМ вновь выступила с инициативой индексировать пенсии два раза в год и оказать поддержку в размере 1000 леев пенсионерам и получателям пособий с ежемесячным доходом до четырех тысяч леев. Идея, однако, не поддерживается властями, которые квалифицируют эту помощь как “милостыню”.

– Многие проголосовали за ПДС именно из-за обещания, что пенсия составит минимум 2000 леев. 1 октября минимальная пенсия была увеличена только для тех, у кого полный страховой стаж. К сожалению, у нас очень много пенсионеров, которые после 90-х не смогли получить полный стаж. Соответственно, эта часть осталась вне этого повышения, и, очевидно, теперь они очень недовольны. Многие из них находятся на грани бедности. Впоследствии ПДС объявила на всех телеканалах, что проиндексирует пенсии на 13,94%. Согласно Конституции, власть обязана обеспечить достойную жизнь. Индексация – это не подарок или услуга. Индексация является обязательной в соответствии с Конституцией. (…) Вернёмся к единовременной помощи, которая выплачивалась с 2018 года. Например, в прошлом году на пенсию в размере 2000 леев, на индексацию в два раза, которая была отменена, должно было быть 7 или 8%, плюс 2000 леев в год. Если мы посчитаем и разделим на 12, мы увидим, что пенсионеры должны были получить больше, чем эта индексация в 13,94%, которая съедена инфляцией, – сказала депутат.

Дарованная также напомнила об инициативе Блока коммунистов и социалистов, предусматривающей индексацию пенсий и социальных пособий с 1 января, а не с 1 апреля.

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