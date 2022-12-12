Дарованная: Государство должно гарантировать своим гражданам право на жизнь, а не на выживание! (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила сегодня во время рассмотрения проекта Закона “О бюджете государственного социального страхования” на 2023 год, что документ не предусматривает реальных механизмов для поддержки населения. Она напомнила, что когда речь шла о многократном повышении тарифов на газ, правительство искренне просило солидарности у населения и благодарило за то, что люди экономят, сидя в темноте и без тепла. Но когда дело доходит до принятия бюджетов, кабинет министров забыл о солидарности.

Алла Дарованная, в частности, считает незаконной индексацию пенсий на 14% при инфляции более 30%.

– Правительство обязано, согласно закону, найти решение для полной индексации пенсии, то есть примерно на 30%, потому что речь идёт о наиболее незащищенных категориях населения — о примерно 675 974 гражданах, получающих среднюю пенсию в размере 3 146 леев, и о 77 194 получателях социальных пособий, средний размер которых составляет 1328 леев, – сказала она.

В связи с этим Дарованная подчеркнула, что фракция БКС настаивает на принятии двух своих инициатив – индексации пенсий два раза в год, 1 апреля и 1 октября, а также о предоставлении единовременной финансовой помощи два раза в год.

Депутат подвергла критике тот факт, что средний размер пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет снижается с 2 781 лея в 2022 году до 2 654 лея в 2023 году, количество получателей также уменьшается с 51 000 до 38 204, а единовременное пособие при рождении увеличивается всего на 864 лея или на 7,9%. В связи с этим Алла Дарованная предложила вернуться к законопроекту о семейном капитале – инициативе фракции БКС.

Обещанное правительством «историческое повышение» пенсий, социальных пособий, пособий и других социальных выплат обернулось крупнейшей их девальвацией, отметила депутат. Дарованная также обратила внимание на то, что система компенсаций показала: из 695 тысяч домохозяйств более 632 тысяч находятся за чертой бедности.

– Правительство говорит, что будет тяжело, но мы это переживём. Да, мы это переживём, но почему мы должны возвращаться в 90-е или даже в 1965 год? Потому что правительству аплодируют в Брюсселе и Вашингтоне? Какая польза от этого гражданам? Пенсионерам и инвалидам придётся утешиться индексацией в 14%, что явно ниже инфляции, и обещаниями, что правительство позаботится о них. Но государство должно гарантировать своим гражданам право на жизнь, а не на выживание! – подытожила депутат ПСРМ.

Стоит отметить, что оппозиция не поддержала сегодня представленные проекты бюджетно-налоговой политики, а также бюджетов социального и медицинского страхования, раскритиковав данные документы.

– В этом документе нет ничего положительного ни для больниц, ни для медицинского персонала, ни доля граждан. А ведь именно мы с вами должны быть получателями выгод медицинского бюджета, а их здесь нет, – отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

А проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год представляет собой пересечение интересов крупных компаний, банков, импортеров топлива, — всех кого угодно, только не интересов граждан и не интересов государства Республика Молдова, заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Несмотря на критику оппозиции все три проекта были приняты в первом чтении.

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