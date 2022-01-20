Дарованная – Гаврилице: Кроме как вводя режим ЧП, вы управлять страной не можете? (ВИДЕО)

Дарованная – Гаврилице: Кроме как вводя режим ЧП, вы управлять страной не можете? (ВИДЕО)

За последние полгода правительство уже второй раз просит парламент ввести режим ЧП в стране из-за газа. В связи с этим на сегодняшнем заседании законодательного органа депутат БКС Алла Дарованная справедливо поинтересовалась у премьера Натальи Гаврилицы об этой “тактике” кабмина. 

– За последние полгода вы уже второй раз просите ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Специалисты бьют тревогу и говорят, что это опасный прецедент. Это ваша излюбленная модель действовать – объявляя чрезвычайное положение? Иначе вы страной управлять не можете? – спросила Дарованная. 

В ответной реплике Гаврилица заявила, что правительство будет просить парламент ввести режим ЧП в стране столько раз, сколько будет необходимо.

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