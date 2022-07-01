Дарованная – депутатам ПДС: Решения в связи с рекордной инфляцией нужны были “ещё вчера”, а не через 30 дней (ВИДЕО)

Дарованная – депутатам ПДС: Решения в связи с рекордной инфляцией нужны были “ещё вчера”, а не через 30 дней (ВИДЕО)

Специально созданной в парламенте комиссии по вопросам инфляции и монетарной политики не хватило 30 дней, чтобы изучить ситуацию и выработать меры в этом отношении. В связи с этим сегодня в парламенте представители данной комиссии запросили ещё 30 дней на осуществление своей деятельности. Данная просьба вызвала недоумение у представителей оппозиции. Депутат ПСРМ Алла Дарованная отметила, что цены продолжают расти, а решения нужны были “ещё вчера, а не через 30 дней”. 

– 30 дней было более, чем достаточно, чтобы разобраться, что происходит с инфляцией. Она продолжает расти, цены растут, и решения нужны были ещё вчера, а вы хотите ещё 30 дней, – сказала Дарованная. 

По решению парламентского большинства срок деятельности комиссии было решено продлить на 30 дней.

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