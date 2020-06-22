Данные НАПУ: как обстоит ситуация в молдавских пенитенциарах

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 599 человек. 57 человек были освобождены, 60 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно данным НАПУ, 7 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112. В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 5 пакетиков с предположительно наркотическим веществом, 4 мобильных телефона, 2,5 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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