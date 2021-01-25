Коронавирус: как обстоит ситуация в учебных заведениях по всей стране

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Согласно последнему отчёту Министерства образования, культуры и исследований, на карантин была закрыта одна школа и 68 классов.

По данным ведомства, на сегодняшний день коронавирусом в стране болеют 132 ученика, а 1 776 были помещены на самоизоляцию. В то же время COVID-19 заразились 153 учителя, ещё 74 – на карантине. Из числа вспомогательного персонала вирус подтверждён у 54 человек, ещё 27 – на самоизоляции.

Что касается детских садов, в настоящее время на карантине находятся 3 учреждения и 14 групп. У 6 детей был подтвержден COVID-19, ещё 496 находятся на самоизоляции. Также заболел 51 воспитатель, 70 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заболели 67 человек, ещё 55 – на самоизоляции.

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