Данные Минобразования: 276 учащихся заболели коронавирусом, 6091 – на карантине

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На сегодняшний день от коронавируса в Молдове лечатся 276 учащихся, еще 6 091 ребёнок находится на карантине. Кроме того, у 372 преподавателей был подтверждён COVID-19, а 351 – на самоизоляции, сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

Из числа обслуживающего персонала 69 человек заражены новым вирусом, ещё 64 человека находятся на карантине. Данные ведомства свидетельствуют, что 294 класса и 11 государственных и частных общеобразовательных учреждений в стране из 1240 работают удаленно из-за карантина, передаёт moldpres.md.

– В профессионально-технических заведениях с 12 по 16 октября коронавирус был подтвержден у 24 учащихся, 12 преподавателей и семи сотрудников обслуживающего персонала, 17 групп – на самоизоляции, а два учебных заведения работают онлайн. В течение отчетного периода в системе высшего образования 25 студентов получили положительный результат на COVID-19, 126 находятся на самоизоляции. Заражены новым коронавирусом и 18 преподавателей, а также девять человек из вспомогательного персонала, – отмечает Министерство образования.

Согласно данным ведомства, из 1 398 дошкольных образовательных учреждений 1 134 решением их руководства возобновили свою деятельность. В настоящее время на карантине находятся 9 учреждений и 31 группа детей. У 10 детей подтвержден COVID-19, а еще 757 находятся на самоизоляции. Коронавирус был выявлен у 83 воспитателей, 113 – на самоизоляции. Из числа обслуживающего персонала 47 человек заразились новым вирусом, еще 127 человек – на карантине.

Напомним, что осенние каникулы в этом году начнутся 24 октября и продлятся до 1 ноября. 2 ноября все дети вернутся за парты – за исключением учебных заведений, где будут расположены избирательные участки на президентских выборах. В этих школах на следующий день после голосования уроки будут проходить онлайн.

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