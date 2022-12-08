Данил Барановский: «Нужно просто жить и пытаться быть счастливым»

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Данил Барановский выпустил новый сингл с названием “Самолет” — это не первая работа музыкального исполнителя по созданию трека, поэтому мы решили обсудить с ним не только премьеру, но и специфику подобной работы в принципе.

В начале пару слов о самом исполнителе. Данил Барановский не только блогер, но и музыкальный исполнитель, саунд-продюсер, который известен широкой публике с 2014 года, когда вышел его дебютный сингл «В поисках тебя». В своём творчестве он использует микс из современной электронной музыки и элементов рок музыки, как например, в треке «Ледяные моря». Имеет многочисленную аудиторию подписчиков из разных стран в инстаграм. Мы взяли у него небольшое интервью, в котором обсудили его творчество, специфику работы над треками и планы на будущее.

– Данил, расскажи о настроении своей музыки, какое оно?

– Я приучил себя писать только о том, что переживаю, чувствую, при этом никогда не преувеличивая. Я мало общаюсь с людьми. Если честно, в последнее время вообще нет особого желания делиться с кем-то своими переживаниями, поэтому всё это копится внутри меня. Очень хорошо, что есть музыка, в которую я могу всё это вылить. Не знаю, что бы я без неё делал. Почему она получается грустной? Наверное, потому, что я трезво смотрю на мир, на людей и их поступки. И мне очень грустно от того, что я наблюдаю. Очень много людей, зависимых от социальных сетей, чужого мнения, одежды, пафоса, денег. Это очень грустно. В таком обществе я чувствую себя одиноким. Но лучше быть одному, чем с кем попало.

– Все ждали продолжение красивой истории «Ледяных морей» и ты анонсировал премьеру трека «Сон в летнюю ночь», но в итоге выпустил релиз с названием «Самолет», с чем связан такой выбор?

– «Самолет» получился ровно таким, каким я видел этот трек еще на этапе его написания. Просто в какой-то момент я понял, что хочу совершенно иного звучания и стиля, чем в моих предыдущих музыкальных композициях. Любой человек, который развивается и совершенствует себя во всех направлениях, рано или поздно меняется и приходит к чему-то новому.

О сингле «Самолет»: Каждый трек для меня это отдельный сценарий, в данном случае это история о расставании, о разочаровании главного героя в девушке и эта тема мне очень близка, потому что сейчас очень редко встретишь порядочного человека, который бы придерживался тех же принципов, что и ты.

– То есть пока ты не встретил такую девушку?

– К сожалению. Дело в том, что мне не нужны отношения ради отношений, мне нужна одна и на всю жизнь, других отношений я не воспринимаю. Я привык всего достигать самостоятельно, без поддержки кого-либо, хотя, конечно, встретить человека, с которым вы вместе будете к чему-то стремиться это очень здорово. И я бы хотел пожелать, чтобы молодежь в первую очередь занималась своим саморазвитием, вела здоровый образ жизни, сохраняла свои культурные ценности, тогда и в целом общество будет меняться в лучшую сторону.

– Какие у тебя планы на будущее?

– Достигать поставленных целей, а вообще нужно просто жить и пытаться быть счастливым.