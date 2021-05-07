Далеко не ушли: парочка воров попалась столичным патрульным

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Двое жителей столицы были задержаны по подозрению в краже.

В ночь на 7 мая на Ботанике экипаж патрульной полиции заметил двух подозрительных мужчин с сумкой. Увидев правоохранителей, граждане попытались скрыться, но были задержаны.

В это же время в полицию поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на улице Гренобля. В сумке задержанных оказались инструменты и маска, использовавшиеся для совершения преступления.

Мужчины сознались в содеянном. Как выяснилось, ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления и угон.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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