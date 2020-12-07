Далеко не уехал: пьяного мужчину за рулём “остановил” столб

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Житель села Суклея не справился с управлением BMW. Водитель выехал за пределы проезжей части и врезался в железный столб.

21-летний сельчанин отделался ушибами головы и ссадинами, пишет mvdpmr.org. Как установили автоинспекторы, он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения: пил дома водку, а затем решил съездить за другом. Как и почему попал в аварию, парень не помнит.

Нарушителю грозит штраф с лишением права управления сроком до 2 лет.

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