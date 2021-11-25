Нетрезвый подросток угнал автомобиль родственника, но далеко на нём не уехал

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Об угоне ВАЗ-21083 52-летний владелец сообщил в милицию.

Долго искать пропажу не пришлось: автомобиль нашли на соседней улице. Угонщик встретил инспекторов прямо за рулём похищенного авто. Задержанный 16-летний юноша оказался родственником потерпевшего.

Правоохранители установили: ночью молодому человеку захотелось впечатлений. Для настроения он выпил, после отправился кататься. Но по пути домой машина заглохла, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, на этом автомобиле юношу уже задерживали. Тогда угон закончился протоколом и штрафом, а на этот раз за повторное пьяное вождение без прав молодому человеку грозит уголовная ответственность.

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