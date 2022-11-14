Дал позвонить: Пара рецидивистов ограбила мужчину на террасе бара

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Двое жителей столицы находятся под следствием за грабёж.

По словам потерпевшего, 49-летнего мужчины, он находился на террасе заведения в Дурлештах. К нему подошли двое и попросили мобильный телефон для звонка. Когда мужчина отказался, злоумышленники пустили в ход кулаки. Помимо телефона, у жертвы украли банковскую карту и 1500 леев.

Подозреваемые задержаны, оба имеют судимости за кражи и грабежи. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

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