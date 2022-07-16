Дактилоскопическая регистрация водителей будет производиться с помощью live-сканеров

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Дактилоскопическая регистрация водителей будет производиться только с помощью устройств, называемых лайв-сканерами. Соответсвующий законопроект был принят накануне парламентом.

Согласно документу, цифровые и портативные оттиски будут сниматься с помощью устройства, исключающего процедуру использования отпечатка пальца. Данные будут зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе “Дактилоскопический госреестр”, вести которую будут территориальные подразделения Агентства государственных услуг, передает moldpres.md.

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