“Даём по минимуму”: в больнице Комрата не хватает лекарств от COVID-19

“Даём по минимуму”: в больнице Комрата не хватает лекарств от COVID-19

В комратской больнице пациенты с коронавирусом не получают должного медицинского ухода. Об этом заявил замдиректора медучреждения Константин Яниогло.

Он отметил, что районная больница Комрата столкнулась с серьёзными проблемами, связанными с поставкой медикаментов для пациентов с коронавирусной инфекцией.

– Поставка медикаментов очень плохая, на 10-15% поставляется из нашей заявки. Особенно у нас есть проблема с препаратами “Ремдесивир” и “Актемра”. Даем по минимуму, сколько можем. В полном объёме давать не можем, потому что не хватает, – заявил Константин Яниогло.

Эти лекарства поступают в больницу Комрата еженедельно по разнарядке Министерства здравоохранения. Остальные лекарства, которые закупаются по результатам тендеров, в наличии есть, передаёт gagauzinfo.md.

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