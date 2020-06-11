Да будет свет! Жителям нового квартала в Добруже подключили электричество (ФОТО, ВИДЕО)

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Первым семьям, живущим в новом квартале в поселке Добружа, провели электричество. Света здесь не было целых 8 лет. Вчера к долгожданной услуге начали подключать первые дома.

– Очень сложно было без света, особенно детям, – им необходимо по вечерам делать уроки, мыться. По праздникам мы использовали генератор, но он очень дорогой в использовании – на день его работы необходимо 800 леев. На протяжении 8 лет мы стучали в двери примэрии, но нас не слышали. Но теперь свет наконец есть, и мы счастливы. Благодарим господина примара за это, – сказала жительница одного из домов.

Ион Чебан, в свою очередь, высказал удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось предоставить людям элементарные условия для жизни.

– Мы продолжим начатые в пригородах проекты и реализуем другие на благо местных жителей, – заверил он.