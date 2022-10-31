Да будет свет: в Кишинёве больше не будут экономить на уличном освещении

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На протяжении нескольких дней уличное освещение в Кишинёве вечером включали на час позже обычного и утром выключали на час раньше, что привело к экономии около 15 тысяч леев в день.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. При этом он уточнил, что, по словам экспертов, объём электроэнергии для освещения города в течение одного часа в день, суммарно за 7 дней, составляет 0,02% от общего объёма электроэнергии, потребляемой в стране за неделю, что является ничтожно малым.

Учитывая риски, которые существуют в вечернее время, когда люди возвращаются домой, считаю, что отключать уличное освещение в эти часы нецелесообразно, так как безопасность людей в приоритете, – подчеркнул Чебан.

Он отметил также, что на многих столичных улицах, в парках и скверах установлены экономичные светодиодные LED-лампы.

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