Цырдя жестко ответил правым: Вы закрывали больницы и выгоняли врачей, а теперь смеете критиковать?!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

⚠️Правые продолжают нести чушь про COVID-19, запугивать граждан! Вы только вчитайтесь!

⚠️Дескать, самая бедная страна Европы и СНГ – на 19 месте в мире по смертности от COVID -19 на миллион граждан!

⚠️Мол, вот вам статистика с американского сайта

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/?fbclid=IwAR1Juq3tTlWLvn99rF5CZEsTRygwMB-b3R8w-nrNRrUJEdUW7jjP7sE3kpc

Внимание!

⚠️Даже согласно этой статистике, нас обогнали только самые передовые и богатые страны: Бельгия – 817 смертей на 1 миллион, Испания – 580, Великобритания – 557, Италия – 545, Франция – 425, Швеция – 405, Голландия – 339,8, Ирландия – 332,7, США – 301,5, Швейцария – 224,86, Канада – 182,22, Португалия – 130,52, Бразилия – 117,02, ФРГ – 100.96, Дания – 97,11! За нами следуют Панама и Австрия. У Австрии – 72,68 умерших на миллион, у нас – 75 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем)!

⚠️То есть, Европа, Канада и США обогнали по смертности на миллион населения самую бедную страну Европы!!!!

⚠️И вы это называете провалом? Господа, вы здоровы на голову или как? 265 человек за 3 месяца (вместе с ПМР) – это провал?

А в США 102107, Великобритании – 37460,Италии – 33072, Франции – 28596! Это успех?!

⚠️А теперь ВНИМАНИЕ. Обратите внимание на несколько важных моментов.

🔥У нас каждый день умирают 106 граждан, причем от разных болезней. У нас, по данным Минздрава от 2012 года, около 66% граждан страдают хроническими заболеваниями!

🔥У нас самое большое количество больных туберкулёзом в Европе (данные ВОЗ, 2013 год), первое место – по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015 год). Мы среди лидеров Европы по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (58% всех смертей, 21603 – в 2019) 20 000 ежегодно!

🔥Почему вы об этом молчите? У нас онкология среди первых мест в Европе – 6000 умирают ежегодно (6226 в 2016)!!

⚠️Вас заволновал COVID-19 и 85 смертей в месяц при мировой пандемии? А что сделали АЕИ и лично Майя Санду за 10 лет? Не вы ли закрывали больницы, медпункты, амбулатории? Не вы ли выгоняли медиков мизерными зарплатами?

⚠️И теперь смеете критиковать? Спрячьтесь. И заткнитесь!

⚠️Правительство Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность на уровне 265 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем).

⚠️Обращаем внимание на манипуляцию этих господ! Статистику нужно брать в следующем отношении – количество смертей от количества зараженных! Всё.

⚠️Значение имеет смертность, а не количество зараженных (его мы не можем контролировать!).

⚠️Так вот, в Молдове уровень смертности – 3,46%. Сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%, в ФРГ – 4,65%, в Польше – 4,74%, в США – 5,92%, в Швейцарии – 6,27%, в Ирландии – 6,53%, в Румынии – 6,59%, в Испании – 10,16%, в Швеции – 12,03%, в Нидерландах – 12,89%, в Великобритании – 14,26%, в Италии – 14,27%, во Франции – 15,53%, в Бельгии – 16,26%. У нас – почти как у Австрии, где этот показатель составляет 3,88 %. Да, у России, по сравнению с РМ, показатель лучше – 1,01%, у Беларуси – 0,55%. Но у этих стран уровень медицины другой, и условия другие.

⚠️Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения.

⚠️И если бы все соблюдали карантин, не было бы наплыва граждан из-за рубежа, митингов Усатого и Шора при полной пандемии, управляемой истерики со стороны PAScuDA, жертв было бы в разы меньше!