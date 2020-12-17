Цырдя: Ждём протестов Иуды. Может начинать с Бельц

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.

Усатый утверждает, что народ имеет право на восстание. Народ – да, а вот бандиты – нет. Даже если эти бандиты работают на Плахотнюка.

Кстати, а против чего призывает фалештская Иудушка народ?

Против русского языка?

Против российских новостей?

Против возврата стадиона народу?

Или против отмены “закона о миллиарде”, а, значит, и ежегодных выплат народом 800 млн леев в пользу Нацбанка?

Остается один вариант – против понижения пенсионного возраста!

Ждём протестов Иуды. Может начинать с города Бельцы.