Цырдя: Ждём протестов Иуды. Может начинать с Бельц

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.
Усатый утверждает, что народ имеет право на восстание. Народ – да, а вот бандиты – нет. Даже если эти бандиты работают на Плахотнюка.
Кстати, а против чего призывает фалештская Иудушка народ?
Против русского языка?
Против российских новостей?
Против возврата стадиона народу?
Или против отмены “закона о миллиарде”, а, значит, и ежегодных выплат народом 800 млн леев в пользу Нацбанка?
Остается один вариант – против понижения пенсионного возраста!
Ждём протестов Иуды. Может начинать с города Бельцы.
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