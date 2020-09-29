Цырдя задал Санду 6 неудобных вопросов

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

В контексте очередной истерики Майи Санду и ядовитых выпадов против Игоря Додона, зададим ей 6 вопросов:

1. Назовите хотя бы один социальный продукт или услугу, которые подешевели при вашем правлении? Ну, там свет, газ, вода…

2. Назовите хотя бы одного бандита, олигарха, которого вы посадили?

3. Назовите хоть одну схему, которую вы уничтожили, и сколько миллиардов вследствие этого пришло в бюджет?

4. Назовите хоть одного крупного контрабандиста, которого вы задержали?

5. Назовите хоть одну социальную категорию, которой вы подняли пенсию или зарплату?

6. Назовите хоть одного гражданина, которому вы лично помогли: купили дом, оплатили операцию или учебу?