Цырдя задал неудобные вопросы послу ЕС в Молдове

1. Санду, Гросу, Спыну – честные люди? Вы серьёзно так полагаете? А про операцию CAER слышали? А про финансирование от Шора?

2. Вы, господин посол, поддерживаете участников преступных схем и голосований? Майя Санду участвовала в краже миллиарда. Павел Филип представил стенограмму секретного заседания правительства от 27 марта 2015 года! То есть, заседали тайно, принимали решение в тайне о народа, как настоящие воры. На этом заседании Майя Санду проголосовала за выделение 5.4 млрд леев из резервов Нацбанка трём банкам Шора. При этом сам Шор не просил этого! Это была операция по разграблению валютных резервов Нацбанка! А потом три банка ликвидировали, в том числе государственный ВЕМ! Сказать вам, кто в 2018-2019 гг. скупил за гроши все банки страны под предлогом их декапитализации? Вы можете говорить что угодно, но это так. И что теперь? Шор, значит, вор, а Санду, значит, честная? А Лянкэ? Габурич? Филип? Или они честные, потому что пресмыкаются перед вами?