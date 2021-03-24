Цырдя задал неудобные вопросы послу ЕС в Молдове

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.
Ласково просим господина посла Михалко, который открыто поддерживает гражданку, замешанную в краже миллиарда и концессии аэропорта, а также её команду соросят, которые замешаны в громких коррупционных скандалах (ВЕМ, аэропорт, миллиард, тендеры по камерам для бакалавра, раздача земли ГУМа строительным компаниям Стати, лоббирование частных транспортных компаний), объяснить нам следующее:
1. Санду, Гросу, Спыну – честные люди? Вы серьёзно так полагаете? А про операцию CAER слышали? А про финансирование от Шора?2. Вы, господин посол, поддерживаете участников преступных схем и голосований? Майя Санду участвовала в краже миллиарда. Павел Филип представил стенограмму секретного заседания правительства от 27 марта 2015 года! То есть, заседали тайно, принимали решение в тайне о народа, как настоящие воры. На этом заседании Майя Санду проголосовала за выделение 5.4 млрд леев из резервов Нацбанка трём банкам Шора. При этом сам Шор не просил этого! Это была операция по разграблению валютных резервов Нацбанка! А потом три банка ликвидировали, в том числе государственный ВЕМ! Сказать вам, кто в 2018-2019 гг. скупил за гроши все банки страны под предлогом их декапитализации? Вы можете говорить что угодно, но это так. И что теперь? Шор, значит, вор, а Санду, значит, честная? А Лянкэ? Габурич? Филип? Или они честные, потому что пресмыкаются перед вами?
3. А Плахотнюк вор и коррупционер или нет? Если он вор, то почему вы с ним встречались? Неужели потому, что он тоже за евроинтеграцию? И почему не помогли с его арестом? С возвращением украденных им денег, в том числе миллиарда? А если он не вор, так скажите об этом. Давно не смеялся просто.
На этом остановимся, хотя у нас еще сотни вопросов…
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Браво Богдан ! Все в точку !!! Грустно, что народ обманывают ! А подстава Додона с кульком – это чтобы замарать его, а сами … просто нет слов ! И рассчитывают, что очередные выборы пройдут в их пользу – Плахотнюк и Ко ( а Санду в их числе !) ??? Грустно от всего этого ! И сколько народ будет это терпеть ? И главное, верить всяким прохиндеям !