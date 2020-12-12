Цырдя: Вы точно международные партнёры? Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы?!

Цырдя: Вы точно международные партнёры? Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы?!

Авторский комментарий политолога от первого лица.

МВФ недоволен нашей инициативой об аннулировании оплаты миллиарда народом.

Посол ЕС недоволен проектом, обязывающим супермаркеты выставлять на прилавках 50% молдавских товаров.

ЕС недоволен тем, что наложен арест на 250 миллионов $ на Victoriabank – участникa кражи миллиарда.

США недовольны тем, что возвращаем народу Республиканский стадион.

А ещё ЕС недоволен нашим намерением отправить в отставку ставленников Плахотнюка в Нацбанке, НАРЭ.

Господа! А вы точно международные партнёры? Или все-таки мародёры?

Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы? Или себя любимых за наш счёт?

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