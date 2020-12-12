Цырдя: Вы точно международные партнёры? Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы?!

Авторский комментарий политолога от первого лица.
МВФ недоволен нашей инициативой об аннулировании оплаты миллиарда народом.
Посол ЕС недоволен проектом, обязывающим супермаркеты выставлять на прилавках 50% молдавских товаров.
ЕС недоволен тем, что наложен арест на 250 миллионов $ на Victoriabank – участникa кражи миллиарда.
США недовольны тем, что возвращаем народу Республиканский стадион.
А ещё ЕС недоволен нашим намерением отправить в отставку ставленников Плахотнюка в Нацбанке, НАРЭ.
Господа! А вы точно международные партнёры? Или все-таки мародёры?
Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы? Или себя любимых за наш счёт?
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