Цырдя: Вы точно международные партнёры? Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы?!

0

Авторский комментарий политолога от первого лица.

МВФ недоволен нашей инициативой об аннулировании оплаты миллиарда народом. Посол ЕС недоволен проектом, обязывающим супермаркеты выставлять на прилавках 50% молдавских товаров. ЕС недоволен тем, что наложен арест на 250 миллионов $ на Victoriabank – участникa кражи миллиарда. США недовольны тем, что возвращаем народу Республиканский стадион. А ещё ЕС недоволен нашим намерением отправить в отставку ставленников Плахотнюка в Нацбанке, НАРЭ. Господа! А вы точно международные партнёры? Или все-таки мародёры? Вы кого защищаете – Плахотнюка или народ Молдовы? Или себя любимых за наш счёт?

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.