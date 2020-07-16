Цырдя: Вот и попалась Майя Григорьевна!

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Этим утром председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду заявила, что депутаты возглавляемого ей формирования подпишут выдвинутые ППДП вотум недоверия правительству Иона Кику. Учитывая то, что за отставку кабинета министров выступают также фракция “Шор” и группа “Про-Молдова”, депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя считает, что это решение свидетельствует только об одном: Санду начала открыто играть с Плахотнюком.

– Теперь она должна вместе с Канду и Шором отправить правительство в отставку. Она должна объяснить гражданам, почему это происходит, аккурат когда оно расторгло контракт о концессии аэропорта – чтобы сохранить аэропорт за Шором и Плахотнюком? И да. Санду должна создать правительство вместе с бандитами Канду и Шором. Вот и всё. Вот и попалась Майя Григорьевна. А как открещивалась от Шора и Плахотнюка, как обвиняла всех во лжи! Она и за аэропорт не голосовала, и за 5.4 млрд леев банкам Шора. И даже членом ЛДПМ не была, – отметил Цырдя.

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