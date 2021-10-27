Цырдя: Власти РМ действуют под давлением Вашингтона (ВИДЕО)

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“Понять логику молдавских властей очень сложно. Они утверждают, что 600 долларов, которые просит “Газпром”, это “слишком много”, а 1200 долларов, которые запросила польская компания, это “как раз нормально”. Об этом в рамках интервью для “Россия 24” заявил депутат БКС, политолог Богдан Цырдя.

– Нам представляется, что сегодня власти РМ действуют под давлением Вашингтона. Другого объяснения просто нет, – сказал он, комментируя действия руководства страны.

Цырдя выразил уверенность в том, что власти “сделали всё, чтобы провалить переговоры с “Газпромом”.

– После встречи с Дмитрием Козаком Майя Санду выступала на “Крымской платформе”, где объявила Россию агрессором, потом на Генассамблее ООН, где сказала, что российские миротворцы должны уйти. Потом в аэропорту Кишинёва задержали российского миротворца, до этого подписали Батумскую декларацию. А потом пришли к “Газпрому” и попросили скидку в 5 раз на газ. Вы адекватны, когда во время переговоров делаете откровенно антироссийские жесты, не платите за газ, не хотите скидку в 25%, по 600 долларов, а берёте его у Польши по 1200. Это адекватно или нет? – возмутился политолог.

Он также добавил, из-за действия властей страна находится на грани экономической катастрофы.

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