Цырдя: В Молдове есть 26 “баронов” НПО, которые входят в сеть Сороса и имеют прямую связь с ПДС Майи Санду (ВИДЕО)

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В Молдове выявлено 26 “баронов” неправительственных организаций, входящих в сеть Сороса и имеющих прямую связь с ПДС Майи Санду. Информацию представил депутат ПСРМ Богдан Цырдя, автор книги ”Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale”.



Цырдя отмечает, что эти организации возглавляют “настоящие акулы”, которые “купаются в миллионах”, а большая их часть отказывается публиковать финансовые отчеты. Так, в список входит председатель Центра юридических ресурсов Влад Грибинча, фин депутата ПДС Серджиу Литвиненко, директор Института публичных политик Аркадий Барбарошие, супруга которого входит в политбюро ПДС, директор ADEPT Игорь Боцан, по совместительству телеведущий, депутат ППДП Игорь Мунтяну, бывший директор “IDIS Viitorul”; Юлиан Гроза – член Института политик и европейских реформ, консультант кандидата Майи Санду; Корнелия Козонак – Центр журналистских расследований; директор “Promo LEX” Ион Маноле, Наталья Морарь, министр из правительства Санду Лилиана Онофрей-Николаеску, член ПДС Олеся Стамате и депутат ПДС Думитру Алайба.

– Это те, кто получает миллионы из европейских фондов. Те, кто живет в роскоши и разрушает любую партию, кандидата, журналиста, политолога, кто не согласен с их позицией и кто не входит в “мейнстрим”, – утверждает Цырдя.

Автор работы представил и финансовые документы, согласно которым средний годовой бюджет 26 баронов неправительственных организаций составляет 21 млн долларов.

Упомянутые в материале лица данные заявления пока не прокомментировали.

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