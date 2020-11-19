Цырдя: Усатый предал свой электорат, а Санду предала Усатого

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.

Только что ПДС, ППДП и фракция “ШОР “проголосовали в парламенте за создание парламентской комиссии по расследованию Ландромата.

Речь идет об отмывании 22 млрд долларов в России в 2010-2014 годах.

Напомним, что Ренато Усатый был заочно осужден в России за участие в схеме Ландромата и отмывание 500 млрд рублей.

Другими словами, Санду опять вонзила нож в спину своему партнеру.

Ну, что поделаешь? Усатый предал свой электорат, а Санду предала Усатого. Всё по-честному.