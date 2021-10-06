Цырдя: Средства, полученные от западных фондов, открыто качали в электоральный фонд Майи Санду на президентских выборах

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Западные фонды на примере Молдовы отработали схему финансирования либеральных сил через поддержку НКО с целью содействия вхождения во власть политикам, дистанцирующимся от России, считает депутат парламента Молдовы, кандидат политических наук, политический обозреватель еженедельника «Аргументы и факты в Молдове» Богдан Цырдя.

– Формируется мощнейшая сеть внешнего управления, и попытка сформировать её осуществляется практически по всему пространству СНГ. По всему периметру Российской Федерации фактически создаётся кордон из НПО, движений и партий, которые пришли во власть во всех странах Восточно-европейского партнёрства, и которые продвигают идеи интеграции в НАТО, в ЕС, – сказал Цырдя в среду на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе».

По оценке аналитика, возможности западных фондов продемонстрированы, в частности, в Молдове, где представители данных структур и близких к ним НКО имеют серьёзное влияние.

– НКО используются Западом для финансирования либеральных партий почти на всем пространстве СНГ. Сети Фонда Сороса имеют огромнейшую мощь и в Молдове, где фактически создана параллельная власть из тысяч НПО, которые могут саботировать решения любой власти, любого неугодного лидера «уничтожить» за два-три месяца, особенно, если он пророссийский, – сказал он.

О степени влияния западных фондов можно судить на примере их активности во время выборов в Молдове 2020 года, отмечает Цырдя.

– Средства, полученные от западных фондов, открыто качали в электоральный фонд Майи Санду. Схема такая: открывается НПО, в него выкачиваются деньги под некий проект, которого никто не видит. И весь электоральный штаб Майи Санду становится членом этого НПО, – сказал эксперт.

Эксперт считает, что активность такого уровня со стороны западных фондов означает намерение создать препятствия Москве для дальнейшего укрепления и развития связей с этими странами.

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