Цырдя: Сохранить мир, государственность и традиционные ценности – наша главная задача! (ВИДЕО)

0

День радости и памяти о великом подвиге, который совершили наши прадеды, – вот что значит День Победы для депутата ПСРМ Богдана Цырди. Вместе с коллегами по партии он присоединился сегодня к Маршу Памяти. Цырдя отметил, что наша главная задача сегодня – сохранить мир в Молдове, государственность и традиционные ценности.

– Когда вижу, что сегодня люди, несмотря на все проблемы, экономический кризис, пандемию, нашли в себе смелость выйти и почтить наших героев – это вселяет уверенность и убежденность в том, что не всё потеряно. Мы дадим бой и мы победим! – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.