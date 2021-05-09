Цырдя: Сохранить мир, государственность и традиционные ценности – наша главная задача! (ВИДЕО)

Цырдя: Сохранить мир, государственность и традиционные ценности – наша главная задача! (ВИДЕО)

День радости и памяти о великом подвиге, который совершили наши прадеды, – вот что значит День Победы для депутата ПСРМ Богдана Цырди. Вместе с коллегами по партии он присоединился сегодня к Маршу Памяти. Цырдя отметил, что наша главная задача сегодня – сохранить мир в Молдове, государственность и традиционные ценности.  

– Когда вижу, что сегодня люди, несмотря на все проблемы, экономический кризис, пандемию, нашли в себе смелость выйти и почтить наших героев – это вселяет уверенность и убежденность в том, что не всё потеряно. Мы дадим бой и мы победим! – сказал он. 

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