Цырдя – Слусарю: Вы можете говорить от имени посла США и Плахотнюка, но не от имени русскоязычных (ВИДЕО)

0

Депутат Партии социалистов жёстко поставил на место представителя ППДП Александра Слусаря, позволившего себе заявить от лица всех русскоязычных жителей страны о том, что его права достаточно защищены, и в принятии нового Закона о функционировании языков он не нуждается.

– Вы не имеете права говорить от имени всего русскоязычного населения страны. Говорите от своего имени и от имени посла США. Можно и от имени Плахотнюка, – сказал Цырдя.

Напомним, сегодня депутаты “АКУМ” потребовали исключить из повестки заседания парламента проект Закона о функционировании языков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.