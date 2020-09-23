Цырдя: Сказки Санду о “фальсификации выборов” – подготовка к “майдану”

Это произошло после того, как коалиция, сформированная ПДС, ППДП и ПСРМ, внесла в августе 2019 года поправки в Избирательный кодекс, снизив лимит пожертвований кандидату на выборах от юридического лица, включая партии, со 100 до 12 средних зарплат по экономике. А вот для физических лиц лимит был снижен до шести средних зарплат.

Потом оказалось, что эти поправки были предложены самим Литвиненко… Короче, треснули сами себя по лбу, а сейчас воют. Вы всё ещё считаете этих господ адекватными?

На самом деле Санду не просто ходит и жалуется послам ЕС и США про фальсификации – её жалобы приводят к эффектам. Приведём примеры.

7 сентября Майя Санду заявила на брифинге, что Игорь Додон собирается потратить €2 млн на покупку голосов жителей левобережья Днестра.

9 сентября состоялась встреча посла США в Молдове Дерека Хогана с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

15 сентября был опубликован проект о закрытии региона до 1 декабря. Вы думаете, это случайность?

А вот еще одна “случайность”.

21 сентября Майя Санду опять пожаловалась послу ЕС на “попытку ЦИК заблокировать финансирование кандидатов со счетов партий” и на “фальшивую предварительную регистрацию граждан Молдовы в России”.

22 сентября евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что недавние изменения в законах, проведенные ПСРМ, подрывают избирательный процесс, создают условия для фальсификаций в России и Приднестровье. Но ПСРМ никаких электоральных законов не принимала!

На самом деле Санду пытается исключить приднестровцев и молдаван, проживающих в РФ, из процесса голосования. Сказками про фальсификации она готовит общество к “майдану”.

И её же СМИ, в основном TV 8, начали кампанию по дезинформации: якобы в России готовятся к фальсификациям. Ну и тут как тут нарисовался Оазу Нантой, депутат ПДС, который грозно потребовал открыть в России… только один избирательный участок. Даже во времена Плахотнюка там было 5 – 8.

Понимаете всю мерзость?

Значит, граждане Молдовы, живущие в Европе, имеют право голосовать, а те, что в РФ, – нет. Получается, у нас есть граждане высшей расы и низшей, с правильными черепами и не очень. И это в XXI веке, в стране, победившей нацизм!

Вот такие граждане хотят стать президентом. Что скажете?