Цырдя: Санду решила наказать Анточ за отказ идти по беспределу

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Сегодня с утра прокуроры проводят обыски в доме главы Национального органа по неподкупности Родики Анточ. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах и имуществе. Депутат БКС Богдан Цырдя обращает внимание на странное стечение обстоятельств: 5 января Анточ встречалась с Майей Санду и получила выговор от президента.

– Тогда Майя Григорьевна выразила возмущение, что НОН плохо справляется, мало чиновников и мэров наказаны. Санду намекала, что не видит конфискаций имущества и уголовных дел в ГП по незаконному обогащению. Вот и решила Майя Григорьевна наказать Анточ за отказ идти по беспределу, – считает Цырдя.

Информации по результатам обысков в доме главы НОН пока нет. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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