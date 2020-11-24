Цырдя: Санду продолжает добивать всех своих партнёров

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Санду вначале добила ЛДПМ Филата.

Потом закопала ППДП Нэстасе.

Потом кинула Усатого (и посол США знает почему).

Сейчас взялась за ПНЕ униониста Цыку, который с пеной у рта призывал голосовать за нее на президентских выборах. Мэр Сынжерей, член ПНЕ, объявил, что вступает в ПДС Санду.

Короче, Санду продолжает добивать всех своих партнеров.

И это хорошо. Нечего было пресмыкаться перед ней по просьбе посла, призывать голосовать, агитировать, лгать, что “Санду – честный кандидат” ( и ругаться матом после этого…).

В политике беспозвоночные не выживают.