Цырдя: Санду, не забывай: тюрьма – вот твой дом! (ВИДЕО)

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“Отдали Джурджулешты европейскому банку, отдали Республиканский стадион американцам, уступили всё, что можно. Цена на хлеб выросла на 5%, цена на молочную продукцию – на 8%, на бензин и дизтопливо – на 30%, на стройматериалы – на 300%, на гречку – на 50%, цены на газ ни они, ни сам Господь Бог не знает, на сколько вырастут. И они говорят, что это “хорошие времена”. Об этом в рамках акции протеста перед зданием президентуры заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

– Они обещали пенсию каждому минимум 2000 леев, а в итоге выяснилось, что 2000 будет только у тех, кто имеет трудовой стаж, только для тех, кто работал всю жизнь, а для других повысится на 300-400 леев. Они говорят, что это хорошо. Более того, они хотят повысить пенсионный возраст до 63 лет, чтобы получали эту пенсию на Дойне. Я хочу увидеть, как Майя Санду проживёт на 1600-2000 леев, – сказал Цырдя.

Социалист подчеркнул, что мафия Плахотнюка, которую выгнали из страны в 2019 году, сегодня снова вернулась к власти.

– Сегодня они захватили Генпрокуратуру вместе с Робу и Фуртунэ, которые служили Плахотнюку, а сейчас так же служат Майе Санду. Мафия вернулась в МВД, где все должности заняли люди Плахотнюка. Мафия захватила НБМ, НАРЭ, которое каждый день поднимает цены на топливо. Все партнёры Майи Санду сейчас в НАРЭ. Плахотнюк на свободе, Филат на свободе, а на генпрокурора надели наручники. Вам кажется это нормальным? Это вы называете справедливостью? Это вы называете европейской интеграцией? Это вы называете “хорошими временами”? Нам не нужны такие “хорошие времена”, – подчеркнул он.

Цырдя также добавил, что с коррупцией сегодня “борются” сами коррупционеры, включая Майю Санду и Игоря Гросу, которые являются соучастниками “кражи века”.

– Все эти бандиты борются сегодня с народом. Эти бандиты, которые стали кумэтрами Плахотнюка, закончат как он. И я, зная, что эти бандиты могут арестовать и меня, и каждого из вас, буду кричать, как кричал 7 лет назад Плахотнюку: “Майя Санду, не забывай: тюрьма – вот твой дом”. Победа будет с нами, потому что с нами правда, с нами Бог, – подытожил Цырдя.

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