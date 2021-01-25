Цырдя – Санду: Не мелочитесь, назначьте сразу генсеком Совбеза старика Сороса!

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Это просто дичь. Санду полностью сдаёт Соросу один из стратегических институтов власти – Высший совет безопасности.

Более того, все члены Совбеза получили доступ к гостайне!!!

Из 11 назначенных лично Санду членов Совбеза 3 НПО – из сети Сороса!

Но дела обстоят еще хуже. На самом деле 7 из 11 членов Совбеза – это “соросята”.

Стамате – НПО AGER, Литвиненко – Fortius, Гросу – CRJM, Негруцэ – Transparency International, Гайбу – Expert Grup, Кульминский – IPIS, Рэдукану – CRJM (там рулит Грибинча, шурин Литвиненко)!

Ну и управляет всем этим заведением Майя Санду, член сената Фонда Сороса в 2009-2010 годах.

Майя Григорьевна! Может хватит прятаться за пальцем? Назначьте сразу старика Джорджа Сороса генсеком Cовбеза! Так будет и честно, и правильно.