Цырдя: Санду и Плахотнюк – найдите отличия (ВИДЕО)

Цырдя: Санду и Плахотнюк – найдите отличия (ВИДЕО)
Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Санду и Плахотнюк – найдите отличия…
Санду точь-в-точь повторяет все шаги Плахотнюка. А всё потому, что и Санду, и Плахотнюк были лакеями Госдепа, слугами колонизаторов. Что скажет им хозяин, то они и делают.
1) Плахотнюк хотел досрочных выборов в июне 2019-го, и Санду требует досрочных.
2) Плахотнюк использовал КС в июне 2019-го для роспуска парламента, и Санду сделала то же самое.
3) Плахотнюк поставил спортсменов и головорезов охранять КС и правительство, и Санду ввела вооруженную госохрану для защиты своих лакеев!
4) Плахотнюк закидывал президентуру Додона индюками, организовывал протесты комбатантов, и Санду использовала трактористов и плахокомбатантов для угроз правительству, парламенту!
5) Плахотнюк использовал унионистов, чтобы запугать русскоязычных граждан, и Санду использует тех же унионистов Плахотнюка для той же цели! А все для того, чтобы понравиться заокеанским хозяевам!
6) Плахотнюк отменил статус русского языка, и Санду сделала то же самое, использовав карманных лакеев! С одной лишь разницей: отменив русский язык, Санду тут же слепила ролик на русском, поздравив граждан с Пасхой!
7) Плахотнюк пугал и сажал оппонентов, разбивал партии, выманивал депутатов! Санду тоже запугала Дурлештяну и Лупашку, вынудив первую отказаться от должности премьера, а второго – от должности судьи КС!
Плахотнюк следил с помощью СИБ-а за оппонентами, Санду делает то же самое, как в случае Бориса Лупашку!
Мы всегда говорили, что один лакей Госдепа никогда не будет бороться с другим лакеем Госдепа. 
Вот почему Санду больше не говорит о Плахотнюке. Он уже не коррупционер. Коррупционер – Додон, который прогнал Плахотнюка
Санду, имея огромные связи на Западе, так и не обратилась с требованием выдать Плахотнюка, Яралова, Лянкэ и других!
Не вернула ни одного доллара из украденного миллиарда. Хотя все знают, что деньги – в западных офшорах.
Единственное, чем она прославилась, – так это освобождением Филата и румынского депутата-уголовника Кристиана Ризя, который вовсю поливает помоями Додона!

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