Цырдя: Санду и Плахотнюк – найдите отличия (ВИДЕО)

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Санду и Плахотнюк – найдите отличия…

Санду точь-в-точь повторяет все шаги Плахотнюка. А всё потому, что и Санду, и Плахотнюк были лакеями Госдепа, слугами колонизаторов. Что скажет им хозяин, то они и делают.

1) Плахотнюк хотел досрочных выборов в июне 2019-го, и Санду требует досрочных.

2) Плахотнюк использовал КС в июне 2019-го для роспуска парламента, и Санду сделала то же самое.

3) Плахотнюк поставил спортсменов и головорезов охранять КС и правительство, и Санду ввела вооруженную госохрану для защиты своих лакеев!

4) Плахотнюк закидывал президентуру Додона индюками, организовывал протесты комбатантов, и Санду использовала трактористов и плахокомбатантов для угроз правительству, парламенту!

5) Плахотнюк использовал унионистов, чтобы запугать русскоязычных граждан, и Санду использует тех же унионистов Плахотнюка для той же цели! А все для того, чтобы понравиться заокеанским хозяевам!

6) Плахотнюк отменил статус русского языка, и Санду сделала то же самое, использовав карманных лакеев! С одной лишь разницей: отменив русский язык, Санду тут же слепила ролик на русском, поздравив граждан с Пасхой!

7) Плахотнюк пугал и сажал оппонентов, разбивал партии, выманивал депутатов! Санду тоже запугала Дурлештяну и Лупашку, вынудив первую отказаться от должности премьера, а второго – от должности судьи КС!

Плахотнюк следил с помощью СИБ-а за оппонентами, Санду делает то же самое, как в случае Бориса Лупашку!

Мы всегда говорили, что один лакей Госдепа никогда не будет бороться с другим лакеем Госдепа.

Вот почему Санду больше не говорит о Плахотнюке. Он уже не коррупционер. Коррупционер – Додон, который прогнал Плахотнюка

Санду, имея огромные связи на Западе, так и не обратилась с требованием выдать Плахотнюка, Яралова, Лянкэ и других!

Не вернула ни одного доллара из украденного миллиарда. Хотя все знают, что деньги – в западных офшорах.