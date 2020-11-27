Цырдя: Санду хочет “усыпить” Россию и русскоязычных, чтобы усилить румынизацию и интеграцию в НАТО и ЕС

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Сеть Сороса активно продвигает образ Санду за рубежом. На это тратятся миллионы долларов.

На Западе это Euronews, Deutsche Welle, Bloomberg. А также “Украинская правда”, Дмитрий Гордон.

В России – “Взгляд”, РБК, Центр Карнеги, “Дождь”, “Коммерсант” (Владимир Соловьев вел с Натальей Морарь программы на ТВ 8) и другие либеральные СМИ, получающие гранты в том числе от Госдепа и сети Сороса.

Западным СМИ Санду говорит о выводе российских войск, о том, что Крым – украинский, что мягкий подход по Приднестровью привел к отрицательным результатам и Украина должна учесть это в Донбассе, что главная цель – евроинтеграция, что США должны помочь Молдове, что российские СМИ господствуют в медиа пространстве и с этим надо что-то делать.

В России продвигаются месседжи о взвешенной внешней политике, защите прав меньшинств, необходимости решения проблем мигрантов, экспорта и т.д.

Теперь задача Санду – смягчить резкость ее выступлений в западных СМИ, успокоить и “усыпить” Кремль и русскоязычный электорат Молдовы. Все с одной целью – провести ускоренную десуверенизацию страны, укрепить влияние США над силовиками, зачистить полностью медийное поле, перейти как можно быстрее на стандарты НАТО, усилить румынизацию и контроль Бухареста над ключевыми агентствами и министерствами.

Другими словами, цель Санду – усилить интеграцию с Румынией, НАТО и ЕС. Конечная цель – Приднестровье. Регион уже окутывают НПО и СМИ Сороса. И их десятки.

Молдову эти НПО и СМИ Сороса окутали полностью. Повестка дня под их полным контролем. Сотни тысяч граждан привязаны ментально и психологически к сети. Теперь нужно зачистить оставшиеся российские СМИ и страна полностью окажется в кармане Вашингтона и Бухареста.

Поэтому главная задача Санду – “усыпить” Россию и русскоязычных. Для этого последних будут и дальше “качать” ядом и ненавистью к Игорю Додону!

И главное: все преступления, грабеж и схемы Плахотнюка (и самой Санду) – бросать на Додона. И сеть Сороса с этим успешно справляется…