Цырдя: Санду хочет усыпить бдительность России (ВИДЕО)

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Политолог, депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя не верит в искренность намерения Майи Санду улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу “Звезда”.

– Майя Санду пытается усыпить русскоязычный электорат, что она успешно сделала на президентских и парламентских выборах. Она также пытается усыпить Россию, чтобы продвигать свою прозападную и евроатлантическую повестку. Она смягчила акценты в своём дискурсе и пытается любой ценой встретиться с Владимиром Путиным, чтобы с одной стороны легитимизировать свою власть, набрать рейтинг у русскоязычных, усыпить бдительность РФ и продолжать все те действия, которые были до сих пор, – сказал он.

Цырдя напомнил, что “так же красиво, как она говорит”, она запретила русский язык через Конституционный суд, отдала Республиканский стадион посольству США, где построят один из крупнейших разведцентров в Юго-Восточной Европе, и так далее.

– Рано или поздно, а, скорее всего, рано мы увидим Майю Санду и ее людей и на Крымской платформе, и на саммитах Восточного партнёрства и ГУАМ, и в ООН с декларациями о выводе российских войск, – уверен он.

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